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Sakarya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

29.12.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Sakarya'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

D-100 karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 ABP 332 plakalı tır, polisin "dur" ihtarına uymayarak Akyazı gişelerinden Anadolu Otoyolu'na girdi.

Tır, otoyolun Hendek mevkisinde tekrar D-100'e girerek Sakarya istikametine doğru kaçmaya devam etti.

Uzun süren kovalamacanın ardından Erenler ilçesi D-100 karayolu Bekirpaşa ışıkları mevkisinde durdurulan tır, bu sırada bir polis otosuna çarptı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis otosuna çarpan tırın muayenesinin olmadığı ve gözaltına alınan sürücüsünün de ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Lastiklerinin patlak olduğu öğrenilen tırda narkotik polisi de arama yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Tır D-100 Karayolu anadolu otoyolu

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