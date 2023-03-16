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Sakarya'da eğlence mekanındaki işletmecinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli adliyede

16.03.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde işletmecinin öldüğü, 2 çalışanın yaralandığı eğlence mekanındaki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 13 Mart'ta eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada işletmeci Selçuk Sorgut'un (53) öldürülmesi, çalışanlar B.Ş. ve E.A'nın yaralanması olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

İlçede faaliyet gösteren eğlence mekanında 13 Mart'ta çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan kavgada, işletmeci Selçuk Sorgut ile çalışanlar B.Ş. ve E.A. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Sorgut müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler R.T. ve yanındaki C.T. ile kaçmalarına yardım ettiği öne sürülen 6 şüpheliyi Karasu ilçesinde yakalamıştı. Olayla ilişkili oldukları iddiasıyla 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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