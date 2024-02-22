Sakarya'da eğlence mekanından çıkan kişi aracının yakınında ölü bulundu

D-650 kara yolunun Geyve mevkisinde gece saatlerinde bir kişinin aracının yakınında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Erkan A. (52) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ölen kişinin vücudunda darp izleri tespit eden polis ekipleri de cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlattı.
Eğlence mekanından gece vakti çıktığı öğrenilen Erkan A'nın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki otopsi merkezine kaldırıldı.