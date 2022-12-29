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Sakarya'da eğlence mekanlarında yılbaşı öncesi denetim

29.12.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da polis, Büyükşehir Belediyesi zabıta, sağlık, tarım il müdürlüğü ve maliye ekiplerinin katılımıyla yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sakarya'da eğlence mekanlarında yılbaşı öncesi denetim

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurulan komisyon çerçevesinde zabıta, maliye, sağlık ve tarım il müdürlüğü personelinin katımıyla kent genelinde eş zamanlı denetim yaptı.

Yaklaşık 20 eğlence mekanında 200 personelin görev aldığı denetimlerde dolandırıcılıktan aranan 1 şüpheli ile uyuşturucu madde bulunduran 1 zanlı yakalandı.

Denetimlerde, evrak eksikliği, sigortasız işçi çalıştırmak ve kapalı alanda sigara yasağı ihlali nedeniyle toplam 100 bin lira idari ceza parası kesildi.

Kontrollerin yılbaşına kadar devam edeceği öğrenildi.


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Zabıta Maliye denetim eğlence mekanları yilbaşi

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