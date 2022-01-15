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Sakarya'da ehliyet sınavında düzenekle kopya çeken 3 zanlı yakalandı

15.01.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerin üst aramasında, maskeye yerleştirilmiş kamera düzeneği, kulak içi kulaklık, mikrofon ve kablosuz bağlantı cihazları bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, ehliyet sınavında düzenekle kopya çektikleri iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Serdivan E-sınav Merkezi'nde yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı'nda elektronik cihaz kullanarak kopya çekilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Düzenekle kopya çektikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, 3 kulak içi kulaklık, 3 kablosuz bağlantı cihazı, 3 mikrofon düzeneği, cerrahi maske ve gömleğe yerleştirilmiş 3 düğme kamera ele geçirildi.

Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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