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Sakarya'da fındık işçilerinin çocukları "sevimli dostlar"ı ziyaret etti

25.08.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Kocaali ilçesine her yıl fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, eğitimlere ve sosyal etkinliklere katılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneğince "Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi Projesi" kapsamında Doğu ve Güneydoğu illerinden ilçeye gelen 18 yaşından küçük çocuklar için sosyal etkinlik ve eğitimler düzenleniyor.

Sabah fındık bahçelerinden servisle alınan çocuklar, Alandere Mahallesi Nazım Üner İlkokulunda Türkçe, matematik, fen bilimleri ve görsel sanatlar eğitimlerinin ardından sosyal etkinliklere katılıyor.

Günlük eğitimlerinin yanı sıra Kocaali Belediyesi Sevimli Dostlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen çocuklara, hayvan sevgisi de aşılanıyor.

Kocaali Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şanlı, AA muhabirine, tesisin kurulurken çocukların aileleriyle güzel vakit geçirebilmesi için tüm detayların düşünüldüğünü söyledi.

Tesisin kuruluş aşamasında sadece sokak hayvanlarının rehabilitasyon sürecinin yürütüldüğü bir merkez olarak düşünmediklerini belirten Şanlı, "Buraya gelen misafirlerimizin çocuklarıyla güzel vakit geçirebileceği, hem hayvan sevgisinin aşılandığı hem de bahçesinden meyve ve sebze tüketebileceği bir tesis kurduk." dedi.

Tesisin Veteriner Hekimi Ayhan Gönültaş de merkeze çevre ilçelerden öğrencilerinde geldiğini ifade ederek, ziyaretçilere kontrollü bir şekilde hayvanlara nasıl yaklaşılmasını, beslenme şartlarının neler olması konusunda bilgiler verildiğini kaydetti.

Nazım Üner İlkokulu Müdürü Dilek Sertdemir de 8 yıldır ilçeye gelen çocuklara yönelik eğitim ve etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, "Akademik çalışmaların yanı sıra sosyal faaliyetler düzenleyerek belki de hayatında hiç sokak hayvanlarına dokunmaya cesaret edemeyen çocuklar bugün ilk defa bunu gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Pikalo Derneği İletişim ve Teknoloji Sorumlusu Çağrı Can Pazarcılıklı da ülke genelinde çocuk işçiliği ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirerek, "Burada yaptığımız etkinliklerin benzerlerini tarım işçilerinin gitmiş olduğu her yerde sürdürüyoruz. Buradaki amacımız, çocukları hayata karşı hazırlamak." değerlendirmesinde bulundu.

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