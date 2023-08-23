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Sakarya'da fındık üretiminde zorlu patoz mesaisi başladı

23.08.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fındık hasadına devam eden bahçe sahipleri, kuruttukları ürünü patoz makinelerinde kabuğundan ayrıştırmaya başladı.

167 bin dekar dikili fındık arazisiyle fındık üretiminin önemli merkezlerinden Kocaali ilçesinde fındık toplamaya devam eden çiftçiler, kuruttukları ilk hasadı kabuğundan ayırmak için patoza vermeye başladı.

Kozluk Mahallesi'nde patoz makinesiyle hizmet veren Serkan Kılıçarslan (35), AA muhabirine, çocukluğundan beri fındık bahçelerinde mesai yaptığını söyledi.

Sürekli işinin bu olmadığını ancak fındık var olduğu sürece bu mesleği sürdüreceklerini anlatan Kılıçarslan, "Patozculuk çok güzel meslek ama dönemin kısalığı ve iklim değişikliğine bağlı olarak hava şartlarının elverişli olmamasından dolayı zorluk yaşayabiliyoruz. Herkesin bir işi var. Okullara yetişme sorunları olduğundan burada iş biraz bizim sırtımıza yükleniyor ama 40 gün buna göğüs geriyoruz." diye konuştu.

Kılıçarslan, fındık sezonunda gece mesailerinin de yoğun olduğunu aktararak, "Yoğun dönemlerde fındık üreticilerinin mağdur olmaması için gece mesailerine kalıyoruz. Biz zaten randevu usulü çalışıyoruz. Bir harman bitiyor, diğerine geçiyoruz. Bu bazen gece 3 oluyor, bazen de günün ilk ışıklarına kadar sürüyor." diye konuştu.

SICAKTA HARMAN YAPMAK İSTEMEYENLER GECE SAATLERİNİ TERCİH EDİYOR

İlçede 33 yıldır patozculuk yapan Mustafa Büyükkaya da rekoltedeki düşük beklentiden kaynaklı işlerinin uzun sürmeyeceğini ifade etti.

Mesleğin kısa dönemde ancak yoğun şekilde yapıldığını vurgulayan Büyükkaya, "Patozculuk genel olarak zor bir iş. Gece gündüz, yorgun, uykusuz bir şekilde bir ila bir buçuk ay sürekli çalışıyoruz." dedi.

Büyükkaya, havaların sıcak olması nedeniyle harman yapmak isteyenlerin gece saatlerini tercih ettiğini, bu nedenle ayrı bir yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi.

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fındık Sakarya Kocaali Karadeniz harman patoz

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