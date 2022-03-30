Sakarya'da "Güvenli Su Sağlıklı Yaşam" konulu konferans düzenlendi

Sakarya'da, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesinin (SAÜ) iş birliğiyle "Güvenli Su Sağlıklı Yaşam" konulu konferans gerçekleştirildi.

Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, suyun ne kadar önemli olduğunu her geçen gün daha iyi anladıklarını, bundan sonra kaynakların daha dikkatli kullanılması ve korunması gerektiğini söyledi.

Yerel ölçekte tedbir almaya gayret gösterdiklerini anlatan Yüce, "Yerel tedbirler bölgesel tedbirlerle ve global çalışmalarla entegre olursa inşallah bu sınavı başarıyla atlatırız. Belediye olarak kaynaklarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü'müzü ve çevresini, kirlilikten koruyor, yıl boyunca göldeki hareketleri teknolojik sistemlerle takip ediyoruz." diye konuştu.

Yüce, Sapanca Gölü'nün doluluğunun şu anda maksimum seviyede olduğuna işaret ederek, buna alternatif içme suyu kaynakları da bulduklarını kaydetti.

Baraj ve su kuyusu çalışmalarına da değinen Başkan Yüce, "Sakarya'da, 100 yıl su sıkıntısının yaşanmayacağı tedbirleri alıyoruz." dedi.

- "Suyla ilgili çok çaba sarf etmemiz lazım"

Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu da konferansın su farkındalıklarını bir kez daha ortaya çıkaracağını söyledi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise insanın fazla tüketim hastalığının çevrenin de sürdürülebilir şekilde kullanılmasının önünde en büyük engel olarak durduğunu anlattı.

Suyla ilgili çok çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Savaşan, "Sakarya, içme suyu konusunda şanslı illerden birisi. Çeşmeden su içilebilir olması çok büyük nimet. 'Dünya Su Günü' ilan edilmese de medeniyetimiz suya ve çevreye hassas davranmamız gerektiğini bize söylüyor." ifadelerini kullandı.

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keskinkılıç da suyun herkesin gözünde ayrı yeri olduğunu dile getirdi.

Tarih boyunca insanlığın yerleşmek için su kaynaklarına yakın yerleri seçtiğini aktaran Keskinkılıç, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, tüm dünyayı tehdit ediyor ve iklim değişikliğiyle beraber su kaynaklarının da bazı etkilenmelere maruz kalacağı çok açık. Kişi başı su tüketimi, ülkeler açısından önemli bir gösterge. Türkiye, maalesef su kıtlığı yaşayan bir ülke. Kişi başına su tüketimi hacmimiz, 1300-1400 metreküp civarında; bunun 2 binin üzerinde olması beklenir. Binin altında da su fakirliğinden bahsedilir, oraya çok yakınız. Dolayısıyla kaynaklarımızın korunması, sahip çıkılması, bu anlamda özel önem taşıyor."

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü ise Sakarya'daki suyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Gün boyu sürecek konferansta katılımcılar su konusunu ele alacak.

Programa, Vali Yardımcısı Muhsin Çatmadım, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, MHP İl Başkanı Yusuf Ziya Akar, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, ilçe belediye başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

