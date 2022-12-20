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Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 zanlı yakalandı

20.12.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, 12-18 Aralık tarihlerinde kontrol ve denetim çalışması yapıldı.

Çalışmalarda, haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 51 zanlı yakalandı.

Ekipler, çalışmalar sırasında ruhsatsız 14 tabanca ve 12 tüfek, 6 kurusıkı, 166 fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 9 motosiklet, elektrikli bisiklet (ekobis) ile otomobil ele geçirdi.

Çalışmalarda ayrıca fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 adres mühürlendi.

Öte yandan, kentte meydana gelen 41 hırsızlık olayının aydınlatıldığı denetim ve kontrollerde, 23 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

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Sakarya denetim asayiş operasyon

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