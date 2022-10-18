Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren sanık hakim karşısında

Sakarya'da, Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık M.Z.U, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından başlayan duruşmada söz verilen sanık, kardeşini tasarlayarak öldürmediğini, aralarında 12 yıldır devam eden alacak verecek meselesi bulunduğunu ileri sürdü.

Ağrı'da işlettiği büfeyi ağabeyinin ısrarı üzerine devredip Sakarya'ya taşındığını ve tüm birikimi olan 1,5 milyon lirayı kendisine verdiğini savunan M.Z.U, bu parayla yatırım yapan ağabeyinin ev ve araba aldığını, parayı ödeme konusunda ise kendisini oyaladığını, en sonunda da "Senin bende paran yok" cevabını verdiğini iddia etti.

Daha sonra ağabeyinin bir aracı vasıtasıyla kendisine 3,5 milyon lira teklif ettiğini, gerçekte alacağının 20 milyon lirayı bulmasına rağmen bu teklifi kabul ettiğini, ancak ağabeyinin bunu da ödemediğini savunan M.Z.U, "Aracıdan haber gelmeyince olay günü ağabeyimin iş yerine gittim. Arabamda pompalı tüfek vardı. Ancak onu, paraya sıkıştığım için satmak amacıyla av bayilerine götürmüştüm ve o nedenle arabamdaydı. Ağabeyim iş yerinden yaya olarak çıktı. Bana doğru geliyordu. Ben de üstüme alındım. Yanına gittiğimde elini beline doğru götürünce istemsizce silahımı ateşledim. Sonra da bacaklarına doğru sonra ikinci kez ateş ettim." dedi.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine sanık, hayatı boyunca psikolojik tedavi görmediğini ve ilaç kullanmadığını beyan etti.

- Babası, kardeşi ve eşi aleyhine tanıklık etti

Tanık olarak dinlenen sanığın babası K.U, 12 yıl önce M.Z.U'nun birikimlerinin 1,5 milyon lirayı bulmasının mümkün olmadığını, iki kardeş arasındaki sorunun para meselesi olamayacağını, anlaşmazlığın nedenini kendisinin de bilmediğini söyledi.

Kardeşi M.U. da sanığın sürekli mesnetsizce ağabeyinin kendisinin paralarını aldığına yönelik iddialarda bulunduğunu, ağabeyini öldüreceğini söylediğini, bu konuda defalarca uyardığını aktardı.

Sanığın eşi V.U, boşanma aşamasındaki kocasının yaklaşık 2 yıldır ağabeyinden alacağının bulunduğunu söylediğini aktararak, "Olaydan önceki gece beni arayarak ağabeyime (Abdulvahit Uygar'a) para verip vermediğimi sordu. Ben 'Hayır vermedim' deyince bana 'Yarına kadar parayı ayarlayın yoksa ikinizi de öldürürüm.' dedi. Olaydan önce benim para verdiğimi iddia ediyordu. Şimdi ise kendisinin verdiğini söylüyor." ifadesini kullandı.

- Görgü tanıkları dinlenildi

Aracıyla bölgeden geçerken cinayete şahitlik eden S.Ö, sanığın araçtan indiğinde elinde tüfek gördüğünü, Abdulvahit Uygar'a ismiyle seslendikten sonra 3-4 metre mesafeden ateş ettiğini, maktul düşünce bir adım daha yaklaşarak ikinci kez silahını ateşlediğini ve ardından suç aletini alarak olay yerinden uzaklaştığını anlattı.

B.A. da aracıyla kavşaktan döndüğünde maktulün yaya olarak yola çıktığını, diğer kişinin ise arkasından dibine kadar yaklaşıp önce ayaklarına ateş ettiğini, sonra da yere düşen Abdulvahit Uygar'ı, göğüs bölgesine yakın mesafeden ikinci kez vurduğunu ve aracına binerek uzaklaştığını kaydetti.

Sanığın kullandığı aracın sahibi H.E. ise M.Z.U. ile tanışıklığının birkaç sene öncesinde halı saha maçına dayandığını kaydederek, arabasını oğluna kız isteme işi için istediğini, birini vuracağını hiçbir şekilde söylemediğini ve kardeşiyle aralarındaki anlaşmazlıktan kendisine hiç bahsetmediğini belirtti.

- "Ağabeyini vahşice öldürüp PKK'ya katılacağını" söylemiş

Müşteki avukatı Emrullah Polat ise sanık hakkında daha önce yine ağabeyine yönelik "yağma" suçundan Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığını belirtti.

M.Z.U'nun cinayet öncesi ağabeyinin iş yerine bisikletle giderek keşif yaptığının görüldüğünü ve bu konuda mahkemeye delil sunduklarını da aktaran Polat, sanığın olaydan önce çektiği videolarda da Abdulvahit Uygar'ı öldüreceğini ve sonrasında PKK'ya katılacağını söylediğini aktardı.

Polat, olaydan önce Abdulvahit Uygar için koruma talep ettiklerini, 3-4 gün sonra da cinayetin işlendiğini dile getirdi.

Söz verilen sanık avukatı, müvekkilinin cezai ehliyet için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını talep etti.

İddia makamı, katılma taleplerinin kabulünü, cezai ehliyet raporu isteğinin reddini ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Katılma taleplerinin kabul eden mahkeme heyeti, cezai ehliyet raporu isteğini reddetti. Mahkeme, sanık hakkında daha önce yine ağabeyine karşı "yağma" suçlamasıyla açılan davanın birleştirilmesi için müzekkere yazılmasını karara bağlarken, diğer eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

- Olay

26 Nisan 2022'de Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki HEM binasından çıkan Abdulvahit Uygar (49), kardeşi M.Z.U. (47) tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurmuştu.

Ekipler, araçtaki M.Z.U. ile 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Yabancı uyrukluların, şüphelinin bulunduğu araca yolda otostop çekerek bindiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 9 sayfalık iddianamede, sanık hakkında, "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

