YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da hasat edilen kenevirden yağ, sabun ve yastık üretildi

Sakarya'da hasat edilen kenevirden yağ, sabun ve yastık üretildi

08.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Sakarya'da kenevirle sanayide yeni bir alan oluşturacağız"

Sakarya'da 100 dekarlık alanda yetiştirilen kenevirlerden yağ, sabun, yastık ve halı üretimi yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şubat ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Ekrem Yüce, kenevirden elde edilen ürünlerin tekstil başta olmak üzere sağlık alanında kullanıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan özel izinle Alancuma'da 100 dekarlık alanda kenevir ekimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Yüce, şu bilgileri verdi:

"Hasadını gerçekleştirdiğimiz kenevirlerin değerlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kenevir tohumlarından üniversitemiz ve Şenpiliç iş birliğiyle yağ elde ettik. Kenevir sabununu ürettik, liflerinden yastık yaptık. Akyazı'da da bir firmamızla anlaştık ve nihai ürün haline getirdik. Kenevir keçeli halı da ürünlerimiz arasındaki yerini aldı. Bu konuda kararlıyız. Sakarya'da kenevirle sanayide yeni bir alan oluşturacağız."

Yüce, Melen Botanik Vadisi'ni de cennet vadisine dönüştürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bitkilerimizi toprakla buluşturmuştuk. Ihlamur, biberiye, ada çayı, melisa, kekik, lavanta gibi bitkilerimiz için hasat yaptık. Paketleme işlemlerimizi başlattık. Atıl alanı yeniden şehir ekonomisine kazandırdık. Önümüzdeki süreçte de bir lansman programıyla bölgede hayata geçirdiğimiz çalışmaları etraflıca paylaşacağız. İnşallah Sakarya üretecek, şehrimiz kazanacak. Rabbim tüm çalışmalarımızı bereketlendirsin."

Yüce, tarım konusunda kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüse yakalandılarKoronavirüse yakalandılar
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:17
İkindi
16:04
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Demet Eczanesi
Yenikent
Sakarya Eczanesi
Adapazari
Tijen Ülgen Eczanesi
Adapazari
Yunus Emre Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Çiftçi Eczanesi
Geyve
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 30 araç zarar gördü

Sakarya'da çıkan yangında yaklaşık 30 araç zarar gördü

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karasu’da kısıtlamayı ihlal eden 26 kişiye 81 bin TL ceza kesildi

Karasu’da kısıtlamayı ihlal eden 26 kişiye 81 bin TL ceza kesildi

Kısıtlamaları ihlal eden 260 kişiye 292 bin TL ceza kesildi

Kısıtlamaları ihlal eden 260 kişiye 292 bin TL ceza kesildi

Yeni MYO binasında kaba inşaat tamamlandı

Yeni MYO binasında kaba inşaat tamamlandı

Sakarya polisi şehrin dört bir yanında

Sakarya polisi şehrin dört bir yanında

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.