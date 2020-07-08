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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmalarına ara verildi

SAKARYA HABERLERİ  | 08.07.2020 20:47 | Son Güncelleme

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki arama tarama çalışmalarına ara verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından başlatılan arama tarama çalışmalarına ara verildi.

Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da meydana gelen, yaklaşık 50 kilometre mesafeden duyulan patlama sonrası bölgede UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, çalışmalarını sürdürdü.

AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan 170 kişilik ekip, fabrika etrafında arazi taraması yaptı.

Enkaz kaldırma ve kırım çalışmalarının yapıldığı alanda, kimyasal maddelerle patlamamış havai fişeklerin uzaklaştırılması için çalışma yürütüldü.

Çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi taburcu edilmişti.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

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