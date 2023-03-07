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Sakarya'da hayırseverlerin evlerine yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçları AKES-DER'in desteğiyle karşılanıyor

07.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Sakarya'ya gelen afetzedelere, Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneğince (AKES-DER) hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan barınma, ev eşyası, gıda ve kıyafet desteği veriliyor.

AKES-DER Genel Başkanı Hasan Kansızoğlu, AA muhabirine, Sakarya halkının deprem bölgelerinden gelen ailelere gereken yardımı yaptığını söyledi.

Dernek koordinasyonunda şu ana kadar 3 bin 50 kişiyi hayırseverlerin kendilerine temin ettiği evlere yerleştirdiklerini anlatan Kansızoğlu, "Yine gönüllü vatandaşlarımızın bizlere ulaştırdığı ev eşyası, gıda ve kıyafetleri depremzedelere veriyoruz. Sakarya gerçekten bu konuda çok duyarlı. Halen daha ailelere ihtiyaçları ulaştırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Kansızoğlu, depoda topladıkları eşya, kıyafet ve gıdaları evlere teslim ettiklerini aktararak, "Sağlık problemi bulunan depremzedelerimiz, gönüllü arkadaşlarımız tarafından evden alınıyor, sağlık kontrolünden geçiriliyor, yine aynı şekilde evine bırakılıyor. Yine ekibimizle çocuklarımızın okul kayıtları yapılıyor, kırtasiye ihtiyaçları gideriliyor. Bağlantıyı kesinlikle koparmıyoruz." diye konuştu.

Sakarya halkına çok teşekkür eden Kansızoğlu, "Öyle duyarlı aileler var ki, oğlunu evine alıyor ve o daireyi depremzede ailelere verilmek üzere bize temin ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu yarayı hep birlikte saracağız." dedi.

Arifiye Halk Eğitim Merkezi yanındaki kafesinde KYK yurdunda kalan depremzedelere iş adamlarının desteğiyle ücretsiz yemek, çay ve kahve hizmeti sunduklarını da aktaran Kansızoğlu, sabah 08.00'den gece 02.00'ye kadar işletmelerinin açık olduğunu kaydetti.

Kansızoğlu, Sakarya Valiliği ile kendilerine araç temin eden Büyükşehir Belediyesine destekleri için teşekkür etti.

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