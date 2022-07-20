Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
L.C. yönetimindeki 41 N 0233 plakalı otomobil, Kaynarca- Kandıra yolu Kertil rampası mevkisinde karşı yönden gelen G.K'nin kullandığı 34 CVZ 251 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü L.C. ve eşi E.C., diğer aracın sürücüsü G.K ile H.D, H.Ö. ve A.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Kaynarca Devlet Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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