Sakarya'da ikinci ürün olarak ekilen "Kaynarca lahanası"nda hasat başladı

İlçede yaklaşık 1000 dönüm alanda yetiştirilen lahana, tarlalardan sökülerek traktöre yükleniyor. Çiftçiler, yağışa ve çamura rağmen hasat ettikleri ürünlerini, "lahana borsası" adı verilen meydanda satışa sunuyor.

Çiftçi Mustafa Batmaz, AA muhabirine, "Kaynarca lahanası"nı yıllardır geleneksel tohumla yetiştirdiklerini söyledi.

Hastalık ve zararlılardan şikayetçi olduklarını dile getiren Batmaz, "Ürün kaliteli olmayınca pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz. Ancak bu yıl kaliteyi tutturduk, iyi. Bu yıl sıkıntımız yok. Rekolteden memnunuz. Kalitesine göre yerli lahana fiyatı 13-15 lira arası gidiyor. Hibrit de 10-12 lira arasında değişiyor. Bugün için çiftçi, emeğinin karşılığını alabiliyor diyebiliriz." diye konuştu.

Yerli lahananın çok ince olduğu için sarma ve turşu yapımında tercih edildiğini belirten Batmaz, hibrit lahananın ise yaprağının damarlı ve sert olduğunu kaydetti.

Lahana üreticisi ve pazarlamacısı Ali İrfan Akın da ürün kalitesinin bu sezon çok iyi olduğunu ifade ederek, "Üretici bu sene memnun. Mahsulümüz çok güzel. Yeni hasadına başladık. İstanbul, Bolu, Zonguldak, Eskişehir, Kütahya, İstanbul gibi şehirlere gidiyor." dedi.

Pazarlamacı Teğmen Ant ise Kaynarca'dan aldığı lahanayı İstanbul'daki hallere götürdüğünü anlattı.

İstanbul'un özellikle Kaynarca lahanasını tercih ettiğini vurgulayan Ant, "Sarması, dolması, turşusu, yemeği, her şeyi çok güzel oluyor. Üreticiyi de memnun edecek şekilde fiyat olarak orta yolu buluyoruz. Buradan İstanbul'a 1 milyona yakın mal çekiyorum. Kalitesinden dolayı İstanbul'daki pazarcılar da buranın ürününü özellikle istiyor." ifadelerini kullandı.

