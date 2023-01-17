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Sakarya'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kura çekimleri tamamlandı

17.01.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Sakarya'da yapılacak 2750 konut için hak sahiplerinin kurayla belirlenmesi tamamlandı.

Serdivan Spor Salonu'ndaki kura çekimi programının ikinci gününde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 5 ilçede yapılacak toplam 990 konut için kuralar çekildi.

Arifiye'de 120, Ferizli'de 250, Hendek'te 220, Kocaali'de 300 ve Taraklı'da yapılacak 100 konut için başvuran vatandaşlardan bazıları salonda hazır bulundu.

Şehit aileleri ve gaziler kontenjandan direkt hak sahibi olurken, engelliler, emekliler, gençler ve diğer gruplar için kura çekimleri yapıldı.

Sakarya kent merkezinde yapılacak 1760 konut için hak sahipleri dün kura töreniyle belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Sakarya Serdivan kura

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