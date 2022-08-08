Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi

Sakarya'da toplanmaya başlanan fındığın ilk alımı yapıldı.

Hendek ilçesindeki bir fabrikada Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un katılımıyla alım töreni gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, randıman ölçüm odasında satın alınan ilk fındıklardan 250 gram kabuklu fındığın randımanını ölçtü.

Sarı, katılımcılar eşliğinde yaptığı işlemde 48 randıman alınan fındığın herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Ölçümün ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

