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Sakarya'da inşaat halindeki evin balkonu çöktü, 4 işçi yaralandı

30.03.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da inşaat halindeki evin balkonu çöktü, 4 işçi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde inşaat halindeki evin balkonunun çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yapımı süren evin balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada balkonda çalışan işçiler S.Ç. (22), S.K. (33), H.Y. (58) ve S.A. (47), yaklaşık 2,5 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden H.Y. ve S.A, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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