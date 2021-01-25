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Sakarya'da kamyon iki otomobilin üzerine devrildi

25.01.2021 20:08 | Son Güncelleme:
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Hurdaya dönen araçlarda bulunan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatıldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu hurdaya dönen iki otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 32 Evler Mahallesi 32 Evler Caddesi Serdivan istikametinde seyreden 34 VE 7318 plakalı kamyon, polis kontrol noktası yakınında henüz belirlenemeyen nedenle aynı yönde giden 2 otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken, kaza kırım ekipleri hurdaya dönen araçlardaki yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kaza nedeniyle Serdivan ilçesi girişinden şehre ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

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