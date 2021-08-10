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Sakarya'da kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar yandı

10.08.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar yandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar kullanılamaz hale geldi.

Ahmet K. idaresindeki 16 AEE 848 plakalı saman yüklü kamyon, Yuvalıdere Mahallesi'nden geçtiği sırada elektrik tellerine çarptı.

Tellerin kopması üzerine kamyon kasasındaki samanlar alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonu boş araziye çekti.

Jandarma, vatandaşlar ve iş makinelerinin yardımıyla söndürülen yangında, samanların bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

SEDAŞ ekipleri de kopan tellere müdahale etti.

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