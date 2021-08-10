Sakarya'da kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar yandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kamyonun çarpmasıyla kopan elektrik tellerinin tutuşturduğu samanlar kullanılamaz hale geldi.

Ahmet K. idaresindeki 16 AEE 848 plakalı saman yüklü kamyon, Yuvalıdere Mahallesi'nden geçtiği sırada elektrik tellerine çarptı.

Tellerin kopması üzerine kamyon kasasındaki samanlar alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonu boş araziye çekti.

Jandarma, vatandaşlar ve iş makinelerinin yardımıyla söndürülen yangında, samanların bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

SEDAŞ ekipleri de kopan tellere müdahale etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz