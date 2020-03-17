YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da kanyonda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Sakarya'da kanyonda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 17.03.2020 18:39 | Son Güncelleme

Sakarya'da kanyonda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kanyonda mahsur kalan 6 keçi Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Taraklı'da çobanlık yapan E.Ç. keçilerini otlatmak için Tuzla Kanyonu'na götürdü.

Otlatma sonrası keçi sürüsüyle evine dönen çoban, sürüden 6 keçinin eksik olduğunu fark edince otlattığı bölgeye dönerek keçileri aradı.

E.Ç, keçilerin kanyonda, yaklaşık 200 metre aşağıdaki alanda olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Keçilerin kurtarılması için bölgeye SAKE ekibi sevk edildi.

Ekipler, drone kullanarak bölgeyi inceledi. Daha sonra yapılan çalışmalarla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 6 keçi, sahibine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Kanyon Keçi Kurtarma mahsur kalma Taraklı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Sakarya Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
13:12
İkindi
16:33
Akşam
19:14
Yatsı
20:33

Sakarya Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Bizim Eczanesi
Adapazari
Çiçek Eczanesi
Adapazari
Ihlamur Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Hastane Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Emekli polis memuru yaşamını yitirdi

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.