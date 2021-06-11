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Sakarya'da "karaciğer dostu" enginarın hasadına başlandı

11.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretici Mesut Kara: - "Taraklı civarında yaklaşık 3 bin dönüm arazide enginarımız var. Türkiye'nin birçok yerinden telefonlar geliyor ancak taleplere cevap veremiyoruz"

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, karaciğer dostu olarak bilinen enginarın hasadı başladı.

İlçe merkezi ve mahallelerinde üreticiler tarafından tarlalardan toplanan enginar, Bursa, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ile gönderiliyor.

Üretici Mesut Kara, AA muhabirine, son yıllarda fiyatların uygun olması ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılması dolayısıyla enginara talebin arttığını söyledi.

Yaklaşık 13 yıldır enginar yetiştirdiğini aktaran Kara, "Enginar üretimine az dönümlerle başladık. İlerleyen yıllarda talep olduğu için dönümümüzü çoğalttık. Şu anda Taraklı civarında yaklaşık 3 bin dönüm arazide enginarımız var. Türkiye'nin birçok yerinden telefonlar geliyor ancak taleplere cevap veremiyoruz. Bunun için Taraklı'nın birçok köyünde enginar ekimi yapmak istiyoruz hatta komşu ilçelere de gönderiyoruz ekiyorlar." diye konuştu.

Kara, Taraklı enginarının Rusya'ya da gönderileceğini dile getirerek, "Dün arkadaşımız aradı, Rusya'ya ihracat yapacakmış, bizden enginar istiyor. İnşallah bir dahaki sene dönümümüz 3 bin değil, 5 bin olacak. Birçok ile, ilçeye talep ettikleri takdirde karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Mesut Kara, kaliteli enginar için bakım, gübre ve sulamanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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