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Sakarya'da karantinadaki vatandaşlara canlı müzik sürprizi

SAKARYA HABERLERİ  | 01.04.2020 18:12 | Son Güncelleme

Sakarya'da karantinadaki vatandaşlara canlı müzik sürprizi

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek öğrenci yurtlarında karantinaya alınanlara canlı müzik etkinliği düzenledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışından getirilerek kentteki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilen, aralarında öğrenciler, tır şoförleri, iş insanları ve ailelerin yer aldığı 6 yurttaki 1777 vatandaşa yönelik moral etkinlikleri sürüyor.

İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Sakaryalı sokak müzisyenleri Harun Çavdarlı ve Ensar Başar tarafından Serdivan ve Arifiye ilçelerindeki Sakarya, Sabahattin Zaim, Arif Nihat Asya ve Muhammet Fatih Safitürk yurtlarında bir haftayı aşkındır gözetim altında kalanlara mini konser sürprizi yapıldı.

Genç müzisyenlerin gitar eşliğinde seslendirdiği çeşitli şarkılara camlardan eşlik eden vatandaşlar, sürpriz karşısında mutlu oldu.

Aileler, öğrenciler ve tır şoförlerinin kaldığı yurtların bahçesinde sergilenen performansın bazı bölümlerinde çalınan oyun havalarına ise görevli personel oynayarak eşlik etti.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen etkinlikler, yurtta kalanların coşkulu alkışlarıyla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Konser KYK Müzik Sakarya

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