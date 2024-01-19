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Sakarya'da karısını ve kızını silahla öldürüp annesini yaralayan polis intihar etti

AA AA
19.01.2024 14:01 | Son Güncelleme:
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde eşini ve kızını silahla öldüren, annesini de yaralayan polis yaşamına son verdi.

Sakarya'da karısını ve kızını silahla öldürüp annesini yaralayan polis intihar etti

Kemalpaşa Mahallesi 139. Sokak'taki Tuğra Evler Sitesi'nde henüz bilinmeyen nedenle aile içinde çıkan tartışma sonucu polis İlker Tarık Ü. (50), eşi Nesrin Ü. (46), kızı Ayşegül O. (31) ve annesini silahla yaraladı. İlker Tarık Ü. daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, İlker Tarık Ü. ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nesrin Ü. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı, anne ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Polisin çok sayıda mesai arkadaşının geldiği olay yerinde cumhuriyet savcısının incelemesi sürüyor.

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