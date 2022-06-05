YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine kazı çalışması başlatıldı

Sakarya'da kayıp kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine kazı çalışması başlatıldı

05.06.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıp kuaförün gözaltına alınan arkadaşının emniyetteki sorgusu sürüyor

Sakarya'da 25 Nisan'dan beri aranan kuaförün öldürülüp gömüldüğü itirafı üzerine Kocaali ilçesindeki fındık bahçesinde kazı çalışması yürütülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Nisan'dan beri haber alınamayan Savaş Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin aranan arkadaşı C.T, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözaltına alındı.

C.T'nin ilk ifadesinde Aydoğan'ı öldürüp Kocaali'deki Görele Mahallesi'nde babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etmesi üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı.

- Olay

Kocaali'de ikamet eden Aydoğan'dan 25 Nisan'dan beri haber alamayan yakınlarının, durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği kadavra köpeği "Melon" da katılmış, arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Kayıp kişinin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, Aydoğan'ın kız arkadaşı M.E'yi (24) 19 Mayıs'ta Gebze'deki ikametinde gözaltına almış, kadın, Kocaali Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan, Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin ifadesi alınan arkadaşı C.T'den de bir süredir haber alınamadığı öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Türkiye-Faroe AdalarıTürkiye-Faroe Adaları
Edirne'de Kürek Festivali heyecanı yaşanacakEdirne'de Kürek Festivali heyecanı yaşanacak
Anahtar Kelimeler:
cinayet

Sakarya Namaz Vakitleri 5 Haziran Pazar

İmsak
03:25
Sabah
05:21
Öğle
13:02
İkindi
17:00
Akşam
20:33
Yatsı
22:20
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Sadece göğüs ucunu kapadı! "Yatak odası..."

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Trend ona bile fazla geldi! Bikinisi küçük gelince...

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.