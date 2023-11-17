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Sakarya'da kocasını öldüren kadın gözaltına alındı

17.11.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Babasını boğmaya çalışırken kızı tarafından engellenen kadının psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kocasını başına sert cisimle vurarak ve bıçaklayarak öldüren kadın şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Duman Mahallesi'nde uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 3 çocuk annesi E.B. (40), gece saatlerinde kocası Eyüp B'nin (48) kafasına önce sert cisimle vurdu, ardından da kesici aletle boğazından yaraladı.

Daha sonra babası A.G'ye saldırarak boğmaya çalışan kadını 18 yaşındaki kızı engelledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eyüp B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan kadının uzun süredir psikoloji tedavi gördüğü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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