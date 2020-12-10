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Sakarya’da korona virüs salgının son durumu ele alındı

SAKARYA HABERLERİ  | 10.12.2020 23:09 | Son Güncelleme

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında video konferans sistemiyle korona virüs değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında video konferans sistemiyle korona virüs değerlendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda vatandaşların salgın sürecinde daha duyarlı olmaları gerektiği ve bu kapsamda bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın başkanlık ettiği video konferansa, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, İl Sağlık Müdürü ve yetkililer katıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü’nün Sakarya’daki son durum hakkında bir brifing sunduğu, emniyet ve jandarma yetkililerinin de yetki alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdiği toplantıda, korona virüs ile mücadelede mevcut çalışmalar, denetimler ve ek tedbirler de ele alındı. Herkesin korona virüs ile mücadele içerisinde olması gerektiğini ifade eden Vali Kaldırım, kontrollü sosyal hayat sürecindeki denetimlerin yoğunlaştırılmasına dair talimatlar verdi. Talimatlar doğrultusunda vatandaşların da bu süreçte daha duyarlı davranıp, başta sağlık çalışanları olmak üzere büyük bir özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlarının yardımcı olmaları gerektiğine işaret etti. Başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik denetimlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Vali Kaldırım, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, maskeyi ağzı ve burnu kapatacak şekilde takıp, sosyal mesafeyi korumalarını istedi. Vali Kaldırım, gerçekleşen video konferansta bazı caddelere HES koduyla giriş zorunluluğu getirildiğini, evlerde toplu buluşma, program, toplu etkinlik, ev ziyaretlerinin yasaklandığını, bu tedbiri ihlal eden her bir kişiye ise 3 bin 150 TL para cezası uygulanacağını sözlerine ekledi.

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