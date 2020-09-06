Sakarya'da KPSS'ye geç kalan adayı polis ekipleri sınava yetiştirdi

Sakarya'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS) geç kalan aday, polis ekiplerince sınava gireceği okula götürüldü.

İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, KPSS'ye gireceği okulu karıştırıp yanlış yere giden bir adayın yardım talebi üzerine harekete geçti.

Motosikletle trafiği açan ekipler, sınava girecek adaya okuluna kadar eşlik etti.

Eşinin kullandığı araçla polis eşliğinde sınava yetişen KPSS adayı bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Aracı kullanan adayın eşinin, görüntülerde "Öncelikle KPSS'ye girenlere başarılar diliyorum. Bugün eşimi sınava yetiştirmeye çalıştım fakat adreste bir yanlışlık oldu. Memur arkadaşlardan rica ettik. Sağ olsunlar onlar da bize eşlik ediyor. Buradan bütün emniyet teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun." ifadeleri yer aldı.

