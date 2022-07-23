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Sakarya'da kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü

23.07.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kuzeni tarafından bıçaklanan kişi öldü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kuzeni tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yazılıgürgen Mahallesi'nde M.G. ile kuzeni Y.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.G, kuzeni M.G'yi bıçakla kalbinden yaraladı. Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan M.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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cinayet Sakarya kuzen

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