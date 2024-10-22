YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da kuzenini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Sakarya'da kuzenini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

AA AA
22.10.2024 08:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, boşanma aşamasındaki ablası ile eniştesini barıştırdığı öne sürülen kuzenini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Karaçam Mahallesi'nde S.B, boşanma aşamasında olan ablası ile eniştesini barıştırdığı gerekçesiyle kuzeni F.B. (28) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahla kuzenini vuran S.B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılan F.B'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Zanlı ise jandarma ekiplerince evinin yakınlarında gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Yaralama boşanma silah enişte kuzen

Sakarya Namaz Vakitleri 22 Ekim Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
12:48
İkindi
15:45
Akşam
18:15
Yatsı
19:34
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.