Sakarya'da kuzenini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

İddiaya göre, Karaçam Mahallesi'nde S.B, boşanma aşamasında olan ablası ile eniştesini barıştırdığı gerekçesiyle kuzeni F.B. (28) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahla kuzenini vuran S.B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılan F.B'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Zanlı ise jandarma ekiplerince evinin yakınlarında gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.