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Sakarya'da lisedeki kavgada bir gencin ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliye adli kontrol

21.04.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da lisedeki kavgada bir gencin ölümüne ilişkin yakalanan şüpheliye adli kontrol

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir lisede öğrenciler arasında çıkan kavgada bir gencin yere düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan öğrenciye adli kontrol hükümleri uygulandı.

Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün Marangozluk Bölümü öğrencisi işitme engelli Enes İşcan'ın (17) N.Ş. ile arasında çıkan tartışmanın diğer öğrencilerin de karışmasıyla kavgaya dönüştüğü olayda yere düşerek başını mermere çarpması ve hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan N.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen N.Ş. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yörükler Mahallesi'ndeki Geyve Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün Marangozluk Bölümü öğrencisi işitme engelli Enes İşcan (17) ile N.Ş. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, diğer öğrencilerin de karıştığı olayda İşcan yere düşmüştü.

Başını mermere çarparak ağır yaralanan kaynaştırma öğrencisi İşcan, Geyve Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İşcan'ın cenazesi, Nuriosmaniye mahalle mezarlığında öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verilmişti.

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