YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da marketten 400 bin lira değerinde malzeme çalan 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'da marketten 400 bin lira değerinde malzeme çalan 3 zanlı tutuklandı

08.09.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelilerden birinin eski market çalışanı olduğu belirlendi

Sakarya'da bir marketten yaklaşık 400 bin lira değerinde malzeme çaldığı tespit edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesindeki bir marketten yaklaşık 400 bin liralık malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığın 3 şüpheli tarafından marketin üst katındaki pencereden içeri girilerek gerçekleştirildiğini tespit etti.

Zanlılardan birinin eski market çalışanı olduğunu da belirleyen ekipler, şüphelileri Adapazarı ve Erenler ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklamasıTartışma yaratmıştı! Bakan Karaismailoğlu'ndan 'U' logosu açıklaması
Tüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladıTüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladı
GÜNCELLEME - Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldüGÜNCELLEME - Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 8 Eylül Çarşamba

İmsak
04:57
Sabah
06:25
Öğle
13:01
İkindi
16:37
Akşam
19:27
Yatsı
20:49

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Çarşamba

Beyza Eczanesi
Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Sakarya Eczanesi
Adapazari
Murat Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Anadolu Eczanesi
Ferizli
Merve Eczanesi
Geyve
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.