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Sakarya'da minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

SAKARYA HABERLERİ  | 31.07.2020 22:24 | Son Güncelleme

Sakarya'da minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hakan S. (51) idaresindeki 54 S 1490 plakalı servis minibüsü, Adapazarı-Kaynarca yolu Emirsultan Mezarlığı mevkisinde şarampole devrildi.

Boş araziye savrularak ters dönen aracın sürücüsü ve beraberindeki Nuray S. (49) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, sedyelere alınarak ambulanslara taşındı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.

Bu arada, kazayı haber alarak olay yerine gelen yaralı yakınları, kurtarma çalışmalarını endişeli bakışlarla izledi.

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