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Sakarya'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi

22.11.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün bir motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sakarya'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi

İlçedeki D-140 kara yolu Kuzuluk Kavşağı'nda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Can Yüce gözaltına alındı.

Sürücü Yüce'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaza anı da çevredeki güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Dün, Mehmet Can Yüce kontrolündeki 54 FM 281 plakalı hafif ticari araç, D-140 kara yolu Kuzuluk Kavşağı'nda manevra yapan Ömer Öztaş yönetimindeki 54 H 0741 plakalı otomobil ve Recep Kartal'ın (33) kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Kazada, Kartal olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçlardaki 4 kişi yaralanmıştı.

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