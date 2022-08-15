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Sakarya'da narkotik uygulamasında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

15.08.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da narkotik uygulamasında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya'da narkotik uygulamasında yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı narkotik uygulamasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi.

Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş ekiplerince "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı.

Drone filosu ve narkotik köpekleriyle ilçe girişleri ve merkezinde yapılan kontrollerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. ile Ö.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer 6 şüpheliye adli işlem uygulandı.

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Gözaltı Sakarya Akyazı narkotik uygulama

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