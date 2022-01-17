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Sakarya'da nişana katılan 91 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

17.01.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da nişana katılan 91 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nişan merasiminde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 91 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yayla Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda dün akşam yapılan nişan merasiminde tavuklu pilav ikram edildi.

Yemekten yiyen 91 kişi, bir süre sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Kocaali ve çevre ilçelerdeki hastanelerde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişiler, daha sonra taburcu edildi.

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