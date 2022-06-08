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Sakarya'da öğrenciler atık kumaşlardan hazırladıkları kıyafetlerle defile yaptı

08.06.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da öğrenciler atık kumaşlardan hazırladıkları kıyafetlerle defile yaptı

Sakarya'da Mithatpaşa Ortaokulu öğrencileri, atık kumaşlardan hazırladıkları kıyafetleri "Geri Dönüşüm Defilesi"nde sergiledi.

Mithatpaşa Ortaokulu tarafından Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı resim sergisi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sıfır Atık Projesi kapsamında atık kumaşlardan tasarlanan kıyafetlerin yer aldığı defile ise ilgiyle takip edildi.

Okul Müdürü Hüseyin Mutlu, çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Demirbaş, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Duran Yüce, Türker Erol Özen, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Fatih Arduç ve Adem Doğan, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fikret Güldemir ve Ahmet Kıvcı, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Yıl sonu etkinlikleri ve resim sergisi, iki gün boyunca takip edilebilecek.

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