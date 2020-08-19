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Sakarya'da öğrencilerden videolu "Maske tak" mesajı

SAKARYA HABERLERİ  | 19.08.2020 09:42 | Son Güncelleme

Sakarya'da öğrencilerden videolu "Maske tak" mesajı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ortaokul öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske farkındalığı oluşturmak amacıyla video hazırladı.

Ertuğrul Gazi Ortaokulunda görevli Türkçe öğretmeni Elif Alp, senaryo yazarak klibin kurgusunu yaptı.

Öğrenciler Ahmet Mert Kaya, Alparslan Mağat, Mehmet Cemil Şahin, Ensar Ay, Ahmet Kerem Köksal ve Mehmet Yiğit Öztürk de evlerinde kendi imkanlarıyla, okulların açılması ve toplumda duyarlılık sağlamak için "Her yerde tak maske." sloganıyla kamera karşısına geçti.

Klipte öğrenciler, "Metroya, otobüse binince, çarşıya pazara gidince, dışarıya çıkınca, parkta, sokakta yürüyünce maske tak.", "Kurallara uyalım, geçer bugünler.", "Virüsten korunmak sizin elinizde, önlemlerinizi alın, kendi ve çevre sağlığınızı koruyun." şeklinde mesajlar verdi, farkındalık oluşturmak için maske taktı.

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