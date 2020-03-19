Sakarya'da öğretmen ve öğrenciler koronavirüse karşı maske mesaisinde

Sakarya'da dezenfektan üretiminin, Karasu ilçesindeki Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldığını belirten Coşkun, kendilerinin de Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi'nde üretime geçtiklerini bildirdi.

Bakırtaş, üretim anlamındaki teçhizatta eksiklikleri tamamlamak üzere olduklarını ifade ederek "Çok kısa süre içerisinde de seri üretime geçmiş olacağız. Erenler ilçemizde de bir okulumuz bu alanda kıyafet üretimine başlayacak." dedi.

İl genelinde 5 okul ile bir Halk Eğitim Merkezi'nde çalışmalar yapıldığını belirten Bakırtaş, sivil alanda kullanılan maskeler, cerrahi maskeler, dezenfektan üretimi ve çalışmalarda giyilecek steril tulum üretildiğini kaydetti.

Bakırtaş, çalışmayı öğretmenler, usta öğreticiler ve öğrencilerden oluşan ekiplerin yürüttüğünü aktararak, "Bakanlığımız bu alanda bir çalışma başlattı, Sakarya da pilot illerden biri. Biz de Adapazarı olarak bu çalışmaya 2 okulla dahil olduk. Bakanlığımıza ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bu çalışmaların hızlı bir şekilde devreye girmesini sağlamalarından ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Halihazırda maske üretiminin günlük 1000 civarında olduğunu belirten Bakırtaş, "Seri üretime geçtiğimizde günlük 5 ile 10 bin arasında maske üretimini hedefliyoruz." ifadesini kullandı.