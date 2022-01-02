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Sakarya'da okuldan bilgisayar ve para çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

02.01.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da okuldan bilgisayar ve para çaldığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, ilkokuldan 3 dizüstü bilgisayar ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı gecesi Limandere İlkokulu'ndan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Okulda inceleme yapan ekipler, 3 dizüstü bilgisayarın ve 1700 liranın çalındığını tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin Y.Ö. ve S.R. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıları çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalıntı bilgisayarlar ve para ise okulun yöneticilerine teslim edildi.

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