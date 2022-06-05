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Sakarya'da Okullar Arası Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası düzenlendi

05.06.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da Okullar Arası Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası düzenlendi

Sakarya'da düzenlenen Okullar Arası Wushu Sanda Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 33 ilden 353 sporcu katıldı.

Sporcular, sanda alanında birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti.

15-16 ve 17-18 yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

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