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Sakarya'da olası orman yangınlarını önlemeye yönelik kararlar alındı

30.07.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Valiliği: - "Bugünden itibaren ikinci bir emre kadar ilimizde izin verilen mesire alanları dışında ateş ve mangal yakılması, ormanlık alanlara piknik yapmak amacıyla girilmesi ve havai fişek atılması yasaklanmıştır"

Sakarya Valiliği, il genelinde olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik kararlar alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da da hava sıcaklıklarının aşırı derecede yükseldiği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yükselişin bu hafta sonu da devam edeceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin ve kentin akciğerleri olan ormanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla bazı kararlar alındığı aktarılarak, "Bugünden itibaren ikinci bir emre kadar ilimizde izin verilen mesire alanları dışında ateş ve mangal yakılması, ormanlık alanlara piknik yapmak amacıyla girilmesi ve havai fişek atılması yasaklanmıştır. Özellikle bugün ve hafta sonunda sıcaklıkların artacak olması (38 derecelere çıkması) nedeniyle vatandaşlarımızın hafta sonunu mesire ve ormanlık alanlarda geçirecekleri değerlendirildiğinden ormanlarda çıkabilecek yangın nedeniyle hassas davranılması, ilimizde orman yangını yaşanmaması ve milli servetimiz olan ormanlarımızın korunması için vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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