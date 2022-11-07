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Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

07.11.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sakarya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

D-650 Karayolu Bilecik istikameti Nuriosmaniye Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Onaç'a, S.G'nin kullandığı 34 GU 4363 plakalı otomobil çarptı. Bu esnada aynı yönden gelen İ.A'nın kullandığı 54 T 6007 plakalı ticari taksi de bu otomobile arkadan çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onaç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Onaç'ın cenazesi incelemelerin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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trafik kazası Sakarya Geyve

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