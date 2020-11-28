YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasında

Sakarya'da otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasında

SAKARYA HABERLERİ  | 28.11.2020 15:18 | Son Güncelleme

Yaralı köpek tedavi edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya'da otomobiliyle yavru köpeğe çarpan sürücünün yoluna devam etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaali ilçesi Çukurköy'den Yeni Mahalle istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Gündoğdu mevkisinde yol ortasındaki yavru köpeğe çarptı.

Aracın altında kalan yavru köpek yaralandı. Durumu fark ederek aracı durduran sürücü, bir süre bekledikten sonra otomobilden inmeden yoluna devam etti.

Çevrede oturan bir kadın tarafından yoldan alınan yavru köpek, bölgedeki çiftlikte bulunan veteriner tarafından tedavi edildi.

Olayla ilgili Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin yavru köpeğe çarptıktan sonra bir süre beklemesi ve daha sonra yoluna devam etmesi görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, yol kenarındaki evde ikamet eden bir kadının üzerindeki hırkasını çıkararak yavru köpeğin üzerine örtmesi ve hayvanı yoldan alması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:53
Öğle
12:51
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
19:04

Sakarya Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Cumartesi

Gümüş Eczanesi
Adapazari
İnanç Eczanesi
Adapazari
Maltepe Eczanesi
Adapazari
Şifa Eczanesi
Yenikent
Aile Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.