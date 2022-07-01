Sakarya'da "Palu ailesi"nin yargılanması devam ediyor

Kocaeli'de 14 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin duruşmaya, eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu dayısı İsa Palu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar Fatih ve Hava Palu hakkında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden "akıl sağlığı yerindedir" raporu ile gelen diğer belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Müşteki avukatları ise eksik hususların tamamlanması talebinde bulundu.

Söz alan Ustael'in avukatı, tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Fatih, İsa, Hava ve Ayşe Palu'nun avukatı da "akıl sağlığı yerindedir" raporuna itiraz ederek, eksik hazırlandığını öne sürdüğü raporun yeniden alınmasını talep etti.

Sakarya Üniversitesine müzekkere yazılarak kimya ve toksiloji bölümünde uzman bilirkişi tespit edilmesine, dosyanın bütün olarak bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına ve Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

- Olay

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, çalışma başlatan polis ekipleri herhangi bir bulguya ulaşamamıştı.

Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazılarda da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin başlayan yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edilmişti.

Fatih Palu'ya olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

- İddianame

Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Emine Ustael, Hava ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede açılan ikinci dava, bu dosyayla birleştirilmişti.

İkinci davanın iddianamesinde, ayrıca sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası isteniyor.

