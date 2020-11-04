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Sakarya’da pandemi süresince tedbirlere uymayanlara 7 milyon 643 bin 287 lira ceza kesildi

SAKARYA HABERLERİ  | 04.11.2020 17:06 | Son Güncelleme

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince pandemi süresince korona virüs tedbirlerine uymayan 6 bin 568 kişiye ve 408 işyerine toplamda 7 milyon 643 bin 287 lira idari para cezası kesilirken, ikazlara uymayan 54 kişiye ve 33 iş yerine adli işlem uygulandı.Dünyada ulusal pandemi olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler hız kesmeden devam ediyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince pandemi süresince korona virüs tedbirlerine uymayan 6 bin 568 kişiye ve 408 işyerine toplamda 7 milyon 643 bin 287 lira idari para cezası kesilirken, ikazlara uymayan 54 kişiye ve 33 iş yerine adli işlem uygulandı.
Dünyada ulusal pandemi olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri pandemi süresince yaptığı korona virüs denetimlerinde 3 bin 7 kişiye maske takmamaktan, bin 81 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan, 66 kişiye karantina kurallarına uymamaktan, 154 kişiye toplu taşıma aracında fazla yolcu bulundurmaktan, 2 bin 260 kişiye diğer korona virüs tedbirlerine uymamaktan ve 408 iş yerine korona virüs tedbirlerine uymamaktan toplamda 7 milyon 643 bin 287 lira idari para cezası uyguladı. Pandemi süresince emniyet ekiplerinin ikazlarına uymayan 17 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamaktan, 27 kişiye karantina kurallarına uymamaktan, 5 kişiye toplu taşıma aracında fazla yolcu bulundurmaktan 5 kişiye diğer korona virüs tedbirlerine uymamaktan ve 33 iş yerine korona virüs tedbirlerine uymamaktan adli işlem uygulandı.

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