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Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri ve evleri su bastı

03.07.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri ve evleri su bastı

Sakarya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Yollarda biriken su, sürücüler ve yayalara zor anlar yaşattı.

Kocaali ilçesinde de sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı tarım arazileri su altında kaldı. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evleri de su bastı.

Büyükşehir ve Kocaali belediyeleri ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su baskını olan yerlerde çalışma başlattı.

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