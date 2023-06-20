YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu

Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu

20.06.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hendek ilçesinde araçlarında mahsur kalan 3 kişi ile kepçe operatörü kurtarıldı.

Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Kocaali'de dün akşamdan beri etkili olan kuvvetli yağış, Hızar, Alandere, Yeni, Karşı, Caferiye ve Melen mahallelerindeki dereler ile Melen Çayı'nın taşmasına neden oldu.

Taşkın nedeniyle evlerin giriş katlarını ve bahçeleri su bastı, cadde, sokak ve yollar sular altında kaldı.

İhbar üzerine 22 personelle bölgeye yönlendirilen Kocaali Belediyesi ve SASKİ ekipleri, iş makineleriyle suları tahliye etmeye çalışıyor.

Bölgede menfez temizleme çalışması da yürütülüyor. Çalışmalar sırasında elektrik kablosunun kopması sonucu bir mahalle elektriksiz kaldı. Mahalleye yeniden elektrik verilmesi için çalışma başlatıldı.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar da su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirten Acar, "Hasar tespit çalışmalarımızı günün ağarmasıyla tüm ekiplerimizle birlikte yapacağız. Vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sağanak, Hendek'te de etkili olmaya devam ediyor.

Sarıdere Mahallesi'ne bağlı 62 Evler mevkisinde bir otomobil ve kepçe su altında kaldı. Araçlarda mahsur kalan 3 kişi ile kepçe operatörü, AFAD, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE) ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada öğretim üyesi öldü, 2 kişi yaralandıKuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada öğretim üyesi öldü, 2 kişi yaralandı
Demirciören Göleti yapıldıktan 17 yıl sonra ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştıDemirciören Göleti yapıldıktan 17 yıl sonra ilk kez yüzde 100 seviyesine ulaştı
Van’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyorVan’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyor
Anahtar Kelimeler:
Kocaali cadde dere melen çayı sağanak taşkın

Sakarya Namaz Vakitleri 20 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:20
Öğle
13:05
İkindi
17:04
Akşam
20:40
Yatsı
22:30

Sakarya Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Salı

Cadde eczanesi
Kaynarca
Güney eczanesi
Geyve
Ademoğlu eczanesi
Adapazari
Küpcüler eczanesi
Erenler
Kirkpinar eczanesi
Sapanca
Yilmaz eczanesi
Kocaali
Şakar eczanesi
Karasu
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.