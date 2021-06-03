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Sakarya'da sağlık çalışanları, mevsimlik işçilerin çocuklarını hediyelerle sevindirdi

03.06.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da sağlık çalışanları, mevsimlik işçilerin çocuklarını hediyelerle sevindirdi

Sakarya'da sağlık çalışanları, mevsimlik işçilerin çocuklarını hediyelerle sevindirdi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde görevli sağlık personeli, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına terlik ve ayakkabı hediye etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede çalışan İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, mevsimlik işçilerin çocukları için kendi aralarında kampanya başlattı.

Sağlık çalışanları tarafından alınan terlik ve ayakkabılar, bölgedeki mevsimlik işçilerin çocuklarına ulaştırıldı.

Ailelerin izniyle yapılan dağıtımda yeni terlik ve ayakkabılarına kavuşan çocukların sevinci yüzlerine yansıdı.

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