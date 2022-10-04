Sakarya'da sahipsiz hayvanlar için kurulan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi tanıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince faaliyete geçirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin tanıtımı yapıldı.

Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Eylül'de katıldığı toplu açılış töreniyle resmi açılışı yapılan 18 bin metrekarelik alanda kurulu merkezin lansmanı gerçekleştirildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, programda yaptığı konuşmada, 4 Ekim tarihinin Hayvanları Koruma Günü olduğunu hatırlattı.

İnsanoğlu ve diğer canlılar diye ayırt etmeden, hepsine ayın gözle bakan, aynı hizmet anlayışını merkeze oturtmuş bir anlayışın mirasçıları olduklarını belirten Kaldırım, şöyle devam etti:

"Sokak hayvanları, canlı olsun cansız olsun, bütün varlıklar Allah'ın birer lütfu, yaratmış olduğu değerler. Bunlar sürekli Allah'ı zikreden, ibadet eden varlıklar. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman ne kadar kıymet vermemiz gerektiği ve nasıl baş tacı etmemiz gerektiğini daha iyi anlamış oluyoruz. Zira atalarımız, medeniyetimizin temsilcileri, bunu çok iyi şekilde mekanlarımızda, hizmet alanlarımızda en güzel şekilde temsil etmiş."

- Sakarya'da her yıl 4 bin sahipsiz hayvan rehabilite ediliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de bu merkezde sahipsiz hayvanlarının yanı sıra güçten düşmüş yük ve yabani hayvanlara da hizmet ettiklerini anlattı.

Veteriner Hekimler Odası iş birliğinde sahipsiz hayvanlara yönelik projeler ürettiklerini dile getiren Yüce, şu bilgileri paylaştı:

"Projemizin içinde rehabilitasyon merkezi, 180 tekli kafes, 14 karantina tekli kafes, 10 çoklu açık kafes, 4 küçük yoğun bakım ünitesi, büyük yoğun bakım ünitesi, otomatik anestezi, ultrason, röntgen, biyokimya, hemogram, 2 idrar analiz, 3 koter ve EKG cihazı yer alıyor. 3 oksijen konsantratörü, otoklav, 2 sterilizatör, mikroskop, wood lambası, 9 krom kedi kafesi, 2 büyük boy krom köpek kafesi, 6 krom orta boy köpek kafesi bulunuyor. 500 sokak hayvanını ve 80 kediyi barındırma kapasitesine sahibiz."

Yüce, 900 metrekare kapalı alanda ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, tecrit, eczane, muayene, bakım odaları, fizik tedavi havuzu, temizlik ve sterilizasyon odası, idari odalar ve konferans salonunun bulunduğunu bildirdi.

Her yıl Sakarya'da 4 bin hasta, yaralı, kazazede sahipsiz hayvanın rehabilite edildiğini anlatan Yüce, "Viral ve mikrobiyal hastalıklara, göz ile ilgili bazı ameliyatlara, ortopedi ameliyatlarına müdahale ediliyor. Bunların yanında yasaklı ırklar barındırılıyor. Çeşitli vesilelerle sokak hayvanları konusunda halkımıza eğitim hizmetleri veriliyor." dedi.

Yüce, projenin maliyetinin 22 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından protokol ve katılımcılar, merkezi gezdi.

Tanıtım etkinliğine, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, veterinerler ve kurum çalışanları katıldı.

